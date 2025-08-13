Фото: YouTube

У США вже почали обирати можливе місце тристоронньої зустрічі. При цьому сам Трамп підтвердив, що був би не проти таких переговорів

Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними журналістів, у США обирають місце для тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Сама зустріч може відбутися вже наступного тижня.

При цьому раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтверджував, що Білий Дім вже працює над можливою зустріччю Зеленського з Путіним.

При цьому 13 серпня під час спілкування з пресою Дональд Трамп і сам прокоментував можливість тристоронньої зустрічі. За його словами, якщо перша зустріч (з Путіним) пройде нормально, то він не проти провести наступну. Водночас він додав, що теж може бути там присутній, якщо Путін та Зеленський захочуть.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна відбудеться в Алясці вже 15 серпня. При цьому в Євросоюзі хочуть, що український президент Володимир Зеленський так був там присутній.

При цьому представник Інституту вивчення війни Джордж Баррос переконаний, що ця зустріч нічого не змінить, адже диктатор раніше не показував готовність до компромісів. Крім того, на думку аналітика, Кремль спробує використати цю зустріч для створення розколу між Європою та США.