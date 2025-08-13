14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 19:46

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже наступного тижня - ЗМІ

13 серпня 2025, 19:46
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

У США вже почали обирати можливе місце тристоронньої зустрічі. При цьому сам Трамп підтвердив, що був би не проти таких переговорів

Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними журналістів, у США обирають місце для тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Сама зустріч може відбутися вже наступного тижня.

При цьому раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтверджував, що Білий Дім вже працює над можливою зустріччю Зеленського з Путіним.

При цьому 13 серпня під час спілкування з пресою Дональд Трамп і сам прокоментував можливість тристоронньої зустрічі. За його словами, якщо перша зустріч (з Путіним) пройде нормально, то він не проти провести наступну. Водночас він додав, що теж може бути там присутній, якщо Путін та Зеленський захочуть.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна відбудеться в Алясці вже 15 серпня. При цьому в Євросоюзі хочуть, що український президент Володимир Зеленський так був там присутній.

При цьому представник Інституту вивчення війни Джордж Баррос переконаний, що ця зустріч нічого не змінить, адже диктатор раніше не показував готовність до компромісів. Крім того, на думку аналітика, Кремль спробує використати цю зустріч для створення розколу між Європою та США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Україна Росія
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
У Дніпрі масово з'явилися сороконіжки: що про них кажуть фахівці
13 серпня 2025, 21:10
В одному з житлових масивів Дніпра в каналізаційному колодязі загинув чоловік
13 серпня 2025, 20:31
На Волині вилучили контрафакт на 2,6 млн грн у гаражі 33-річного чоловіка
13 серпня 2025, 20:14
Наталія Могилевська розповіла, який дохід вважає комфортним для життя в Києві
13 серпня 2025, 19:58
Аграрії Харківщини отримають мільйонні компенсації
13 серпня 2025, 19:35
На Алясці Трамп має намір домовитися з Путіним про припинення бойових дій
13 серпня 2025, 19:28
Молоді лікарі на Харківщині можуть отримати по 200 тис. грн
13 серпня 2025, 19:22
На Черкащині автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся: водій загинув, пасажир у лікарні
13 серпня 2025, 18:59
Обіцяв допомогти втекти за кордон: на Вінниччині судили держвиконавця за отримання хабаря
13 серпня 2025, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »