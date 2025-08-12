Фото: wikipedia

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро во время визита в Нарву, передает RegioNews со ссылкой на ERR.

"Не стоит надеяться на щедрые жесты по поездкам в Россию – их не будет", – подчеркнул он.

Таро считает малореалистической идею создания электронной очереди для пешеходов из-за высоких затрат и цен для пользователей. В то же время, он подчеркнул, что брать плату за пересечение границы пешком – неправильно, ведь во время введения платного бронирования для автомобилей людям обещали бесплатный проход, и это нужно сохранить.

По поводу возможного открытия границы для автотранспорта после реконструкции ивангородского пункта пропуска министр отметил, что говорить об этом еще рано.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленсткий в вечернем обращении 11 августа заявил, что глава Кремля Владимир Путин не готовится к прекращению огня и войны, напротив, враг перемещает свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступления.