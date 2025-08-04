США и НАТО будут по-новому помогать Украине: подробности

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

По словам Дениса Шмыгаля, целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира.

Как пояснил министр обороны, благодаря новому механизму страны-члены НАТО и партнеры получат возможность финансировать поставки вооружения и технологий через добровольные взносы.

Напомним, в Украине отреагировали на новое заявление Кремля о встрече Зеленского с Путиным. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, украинская сторона готова к встрече лидеров.