23:45  30 апреля
На Харьковщине мужчина угрожал ТЦК ножом
22:42  30 апреля
В Ивано-Франковске на улице возле Пассажа горел мужчина
13:00  30 апреля
Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 01:03

Украина и США подписали договор о полезных ископаемых

01 мая 2025, 01:03
Читайте також українською мовою
фото: AP
Читайте також
українською мовою

Украина и Соединенные Штаты подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

Соглашение подписали первая вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению.

Ключевые гарантии для Украины:

  • Соответствие Конституции и курсу на ЕС. Договор согласуется с действующим законодательством и международными обязательствами Украины.
  • Полный контроль над ресурсами. Все недра, территориальные воды и ресурсы остаются в собственности Украины. Только Украина определяет условия и места добычи.
  • Сохранение государственной собственности. Государственные компании остаются в собственности Украины. Соглашение не влияет на процессы приватизации.
  • Оптимальные законодательные изменения. Для функционирования Фонда требуются лишь ограниченные изменения в Бюджетный кодекс Украины. Само Соглашение подлежит ратификации Верховной Радой.

Как будет работать Фонд:

  • Соглашение сосредоточено на будущей, а не прошлой военной помощи США.
  • Украина направляет в Фонд 50% будущих доходов от новой ренты на новые лицензии на новые участки (в сфере критического сырья, нефти и газа). Доходы от уже действующих проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.
  • Средства Фонда инвестируются исключительно в Украину – в добывающие проекты или восстановление инфраструктуры.
  • Первые 10 лет прибыль не распределяется, а полностью реинвестируется в украинскую экономику. Затем – может быть распределена между партнёрами.
  • Управление Фондом осуществляется на паритетных началах между Украиной и США.
  • США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии в украинскую экономику. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое будет способствовать привлечению инвестиций и технологий от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих борьбу Украины против врага. Передача технологий – важная составляющая Соглашения, ведь Украине нужны не только инвестиции, но и инновации.
  • Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогами ни в США, ни в Украине.

Напомним, вечером 30 апреля Кабмин принял решение, необходимые для подписания соглашения с США по созданию Инвестфонда восстановления.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США ископаемые соглашение договор
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
В Сумской области оккупанты убили пасечника, есть раненый
01 мая 2025, 00:58
Силой затолкал в авто: в Киевской области мужчина пытался угнать 6-летнюю девочку
01 мая 2025, 00:49
Россияне атакуют Одессу: в городе раздались взрывы
01 мая 2025, 00:27
Россияне попали беспилотником "Молния" по АЗС в Харькове: вспыхнул пожар
01 мая 2025, 00:18
Родители школьников смогут работать дистанционно: президент подписал закон
01 мая 2025, 00:10
Кабмин принял решение для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестфонда восстановления
01 мая 2025, 00:01
В Киеве заместитель руководителя медучреждения требовала взятку с раненого военного
30 апреля 2025, 23:55
На Харьковщине мужчина угрожал ТЦК ножом
30 апреля 2025, 23:45
ДТП в Черкасской области: авто опрокинулось в кювете - есть погибший
30 апреля 2025, 23:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »