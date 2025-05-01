Украина и США подписали договор о полезных ископаемых
Украина и Соединенные Штаты подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых
Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.
Соглашение подписали первая вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.
Инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению.
Ключевые гарантии для Украины:
- Соответствие Конституции и курсу на ЕС. Договор согласуется с действующим законодательством и международными обязательствами Украины.
- Полный контроль над ресурсами. Все недра, территориальные воды и ресурсы остаются в собственности Украины. Только Украина определяет условия и места добычи.
- Сохранение государственной собственности. Государственные компании остаются в собственности Украины. Соглашение не влияет на процессы приватизации.
- Оптимальные законодательные изменения. Для функционирования Фонда требуются лишь ограниченные изменения в Бюджетный кодекс Украины. Само Соглашение подлежит ратификации Верховной Радой.
Как будет работать Фонд:
- Соглашение сосредоточено на будущей, а не прошлой военной помощи США.
- Украина направляет в Фонд 50% будущих доходов от новой ренты на новые лицензии на новые участки (в сфере критического сырья, нефти и газа). Доходы от уже действующих проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.
- Средства Фонда инвестируются исключительно в Украину – в добывающие проекты или восстановление инфраструктуры.
- Первые 10 лет прибыль не распределяется, а полностью реинвестируется в украинскую экономику. Затем – может быть распределена между партнёрами.
- Управление Фондом осуществляется на паритетных началах между Украиной и США.
- США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии в украинскую экономику. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое будет способствовать привлечению инвестиций и технологий от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих борьбу Украины против врага. Передача технологий – важная составляющая Соглашения, ведь Украине нужны не только инвестиции, но и инновации.
- Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогами ни в США, ни в Украине.
Напомним, вечером 30 апреля Кабмин принял решение, необходимые для подписания соглашения с США по созданию Инвестфонда восстановления.