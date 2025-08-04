В Украине отреагировали на новое заявление Кремля о встрече Зеленского с Путиным

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Неопределенность РФ по переговорам с Украиной на уровне лидеров выглядит как попытка затягивания войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередная затяжка времени, потому что в ней нет никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров", – написал Ермак.

По его словам, союзники Украины тоже считают, что встреча лидеров должна состояться.

"Если вопрос только в подготовке – то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты – неприемлемо", - подытожил Ермак.

Ранее Путин заявил, при каких обстоятельствах готов остановить войну. По мнению российского диктатора, Киев должен согласиться с условиями, которые Москва озвучивала еще в июне 2024 года – Украина должна полностью вывести свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах, которые Россия считает "своими".