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05 августа 2025, 22:50

Чтобы РФ пошла на мир, у нее должны закончиться деньги: Зеленский рассказал подробнее о разговоре с Трампом

05 августа 2025, 22:50
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Фото: ОП
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Президент Украины рассказал, как прошел их разговор с президентом США. По словам Зеленского, Киев и Украина могут иметь выгодное соглашение о дронах

Об этом сообщил президент Украины в своем обращении, передает RegioNews.

Владимир Зеленский рассказал, что 5 августа он говорил с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер знает о российских ударах и ситуации на фронте. Киев полностью поддерживает американскую позицию по немедленному прекращению огня.

В частности, лидеры обсудили двусторонние отношения. По словам президента Украины, Киев предлагает США выгодное соглашение по дронам.

Также Зеленский и Трамп говорили о санкциях против российской нефти. Для того чтобы РФ пошла на мир, у нее должны закончиться деньги.

"Очень важно, что в Москве начали считаться с давлением мира – давлением Соединенных Штатов Америки, угрозой более жестких санкций за войну. И действительно, один из ключевых санкционных треков – против российской нефти. Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну. Работаем ради этого, и я благодарен всем в мире, кто поддерживает", – говорит президент.

Следует отметить, что недавно Трамп угрожал Кремлю санкциями. В частности, он говорил, что США готовы ввести санкции против Индии, являющейся одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Напомним, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, РФ не планирует мир. Напротив, считает глава разведки, Россия готовится к войне с НАТО уже к 2030 году. Первыми жертвами российской агрессии, по его мнению, могут стать страны Балтии, Финляндия, Норвегия и северный фланг НАТО.

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