Україна і США планують запуск масштабного видобутку корисних копалин: подробиці

фото: Facebook/Юлія Свириденко

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про підготовку трьох спільних проєктів України та Сполучених Штатів Америки у сфері видобутку корисних копалин. Реалізацію цих проєктів планують розпочати упродовж наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра

Про це очільниця уряду повідомила після переговорів із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, передає RegioNews.

Юлія Свириденко розповіла, що сторони також обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Перше засідання ради директорів фонду заплановане на вересень.

"Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців", — заявила прем'єр.

Під час переговорів значну увагу приділили й оборонній співпраці. Йшлося про потенційну угоду, ініційовану Президентом Володимиром Зеленським, щодо виробництва та експорту українських дронів, а також про можливу закупівлю американської зброї.

Крім того, сторони обговорили питання посилення санкційного тиску на країну-агресора і співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, у травні Україна та Сполучені Штати підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Згодом документ узгодила Верховна Рада, а президент Володимир Зеленський підписав його.

Раніше повідомлялося, що в угоді є певні гарантії для України. Зокрема, йдеться про те, що всі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності нашої країни. Крім того, гроші з інвестиційного фонду будуть витрачатися лише на відбудову України.

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