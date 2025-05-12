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12 мая 2025, 21:44

Соглашение Украины и США о недрах: Зеленский подписал документ

12 мая 2025, 21:44
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Фото: YouTube
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с США о полезных ископаемых. Ранее документ согласовал Верховная Рада

Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых. Согласно данным на портале парламента сегодня Владимир Зеленский вернул документ с подписью. Это означает, что формальная процедура ратификация сделки завершена.

Ранее, 8 мая, народные депутаты проголосовали за ратификацию соглашения, а также создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Напомним, ранее рассказывали, что у соглашения есть определенные гарантии для Украины. В частности, говорится, что все недра, территориальные воды и ресурсы остаются в собственности Украины. Кроме того, деньги из инвестиционного фонда будут тратиться только на восстановление Украины.

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