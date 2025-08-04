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04 серпня 2025, 19:51

Підозрюваного у корупції Гайдая відправили в СІЗО

04 серпня 2025, 19:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сергія Гайдая взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 4 серпня обрав запобіжний захід для колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая.

Колишнього посадовця відправили у СІЗО на 60 діб з можливістю застави у 10 мільйонів гривень.

Сергія Гайдая підозрюють у розкраданнях під час закупівель безпілотників та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Загалом у цій справі окрім експосадовця фігурує ще декілька людей.

Нагадаємо, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко..

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