Підозрюваного у корупції Гайдая відправили в СІЗО
Сергія Гайдая взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 млн грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 4 серпня обрав запобіжний захід для колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая.
Колишнього посадовця відправили у СІЗО на 60 діб з можливістю застави у 10 мільйонів гривень.
Сергія Гайдая підозрюють у розкраданнях під час закупівель безпілотників та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Загалом у цій справі окрім експосадовця фігурує ще декілька людей.
Нагадаємо, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко..