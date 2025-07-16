скриншот с видео

В Верховной Раде сегодня, 16 июля, состоялась блокировка трибуны и толкотня между народными депутатами Алексеем Гончаренко и Данилом Гетманцевым

Об этом сам Гончаренко написал в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews, передает RegioNews.

По его словам, инцидент возник из-за попытки протянуть так называемую "соевую правку", которую парламентский зал ранее отклонил.

Несмотря на это, отдельные депутаты пытались обойти регламент, что и повлекло за собой конфликт и блокирование работы.

По словам Гончаренко, ситуация обострилась из-за попыток манипуляции регламентом для возвращения правки к рассмотрению.

Как известно, сегодня в ВР планируется рассмотреть отставку текущего состава Кабмина с целью назначения нового премьер-министра и обновления ключевых министерских портфелей уже 17 июля.