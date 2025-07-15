Народный депутат от "Голоса" пришел в Раду в сандалиях
Народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин пришел на заседание Верховной Рады в сандалиях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Инсайдер.
"Нардеп Ярослав Юрчишин пришел в сандалиях на заседание в Верховной Раде", - говорится в сообщении.
Народный депутат Ярослав Юрчишин родился в 1980 году. В 2023 году фракция "Голос" выдвинула его кандидатом на должность председателя Комитета по свободе слова. Впоследствии Юрчишин был назначен главой комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, которую до этого занимал фигурант реестра предателей Нестор Шуфрич.
Напомним, 15 июля Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине.
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