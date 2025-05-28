Аналитические центры призывают Кабмин срочно перезагрузить Таможенную службу

иллюстративное фото: из открытых источников

Аналитические центры, специализирующиеся на налоговой и экономической политике, обратились в Кабинет Министров с требованием ускорить процесс перезагрузки Государственной таможенной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на само обращение.

Отмечается, что эксперты отмечают важность скорейшего формирования конкурсной комиссии для избрания главы таможни

Как известно, в 2024 году Верховная Рада приняла Закон №3977-IX, предусматривающий создание конкурсной комиссии для назначения руководителя таможенной службы. Однако по состоянию на конец мая 2025 года комиссия до сих пор не сформирована. А это ставит под угрозу реализацию закона и обязательств Украины перед международными партнерами, в частности в рамках меморандума с МВФ.

По данным недавних опросов BRDO, НАПК, Advanter Group и NDI, таможенная служба остается одной из наиболее коррумпированных институций в стране, что негативно влияет на развитие экономики. Аналитики подчеркивают, что именно таможенные "серые схемы" влекут за собой ежегодные потери бюджета Украины в размере от 120 до 167 млрд гривен.

В условиях необходимости дополнительного финансирования обороны государства важно не только перезагрузить таможню, но и ввести новые ключевые показатели эффективности для таможенных и налоговых служб, которые бы минимизировали теневую экономику, упрощали процедуры и снижали давление на бизнес.

Аналитические центры призывают Кабинет Министров сформировать конкурсную комиссию уже в мае этого года и обеспечить прозрачный и эффективный конкурс для обновления руководства таможенной службы.

Напомним, ранее эксперты Экономической экспертной платформы и бизнес ассоциации, члены Украинского Совета Бизнеса призвали Парламент как можно быстрее провести реформу таможни и лишить налоговых льгот китайские маркетплейсы.