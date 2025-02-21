Народный депутат Кормышкина подала заявление о сложении полномочий

фото: Facebook/Ирина Кормышкина

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирина Кормышкина (ранее – Аллахвердиева) подала в парламент заявление о сложении полномочий

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Он также напомнил, что Ирина Кормышкина получила подозрение от НАБУ по поводу незаконного обогащения. Речь идет о приобретении в собственность активов на сумму более 20 млн грн. Кроме того, депутатка в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках.

Гончаренко уточнил, что заявление еще должен рассмотреть Регламентный комитет, а затем последует голосование в Раде.

Что известно о деле Ирины Кормышкиной

9 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании народному депутату Ирине Кормышкиной.

До этого ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Правоохранители заявляют, что депутат в 2021-2022 годах получила в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения.

По делу о незаконном обогащении народного депутата Украины Ирины Кормышкиной подозрение от НАБУ и САП также получил ее муж.

23 октября прошлого года Ирину Кормышкину суд отпустил на поруки руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и начальника Николаевской ОВ Виталия Кима.