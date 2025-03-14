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14 марта 2025, 15:27

Эксдепутат Ирина Кормышкина признала вину в незаконном обогащении: как ее накажут

14 марта 2025, 15:27
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Фото из открытых источников
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Бывшая депутат Ирина Кормышкина признала свою вину по делу о незаконном обогащении. Среди прочего ее обязали сделать донат на ВСУ

Об этом сообщает Transparency International, передает RegioNews.

Бывшая депутат Ирина Кормышкина признала вину по делу о незаконном обогащении. Прокурор озвучил, что в соглашении прописаны следующие условия:

  • искреннее раскаяние; перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;
  • донат на ВСУ - 1 млн грн в течение 5 месяцев;
  • "разоблачение друг друга";
  • общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;
  • лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком 2 года.

Также во время заседания мужчина эксдепутатки Юрий Кормышкин просил разрешения уехать за границу, якобы на лечение травмы после подрыва на противотанковой мини. Однако решение по этому поводу неизвестно.

Напомним, в конце февраля депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Кормышкина подала в парламент заявление о сложении полномочий. Это произошло после того, как она получила подозрение от НАБУ по поводу незаконного обогащения. Речь идет об активах более 20 миллионов гривен. Также выяснилось, что депутат в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках.

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