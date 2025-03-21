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21 марта 2025, 15:03

Полковника ВСУ будут судить за "боевые" выплаты жене

21 марта 2025, 15:03
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фото: ДБР
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На основе материалов Государственного бюро расследований в суд направлено дело в отношении полковника медицинской службы, обвиняемого в незаконной выплате почти миллиона гривен боевых средств своей жене

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что полковник медслужбы одного из подразделений ВСУ договорился с командиром медицинской роты о трудоустройстве своей жены.

С июля 2023 г. она формально занимала должность медицинской сестры отделения реабилитации и восстановительного лечения.

На самом деле женщина ни разу не появилась в воинской части, но по фиктивным документам ежемесячно получала денежное довольствие и дополнительное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях.

За восемь месяцев она незаконно получила около 1 млн грн.

Полковник, его жена и командир медицинской роты обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, совершенном организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, командир медицинской роты обвиняется в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время обыска в доме полковника медслужбы правоохранители обнаружили автомат и почти 500 патронов. Выяснилось, что оружие принадлежало погибшему военнослужащему и числилось как утраченное в бою.

По этому факту полковник также обвиняется в похищении оружия военнослужащим в условиях военного положения и незаконном хранении боеприпасов (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, в Тернопольской области комвзвод насчитал подчиненному 1 млн грн "боевых" за ремонт дома своей дочери.

В Запорожье экскомбриг одной из бригад терробороны организовал "боевые" выплаты своей жене. Женщина находилась рядом с мужчиной и занималась коневодством на ферме, а впоследствии пошла в СЗЧ.

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ГБР суд боевые выплаты Жена деньги служебное положение
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