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23 января 2025, 20:04

Муж депутатки Кормышкиной получил подозрение по делу об "одолженных" 20 млн гривен

23 января 2025, 20:04
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фото: Facebook
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По делу о незаконном обогащении народного депутата Украины Ирины Кормышкиной подозрение от НАБУ и САП получил ее муж

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Мужчину депутата подозревают в легализации и недекларировании полученного имущества.

По данным следствия, в 2021-2022 годах депутат получила более 20 млн грн. Эту сумму, существенно превышающую ее законные доходы, она "одолжила" мужу, а он потом купил дом в Одесской области.

В декларации за 2023 год ни депутат, ни ее муж не указали этот дом и два земельных участка, которые имеют в пользовании.

В настоящее время нардепке уже объявлено о подозрении в незаконном обогащении, ей грозит от 5 до 10 лет. Ее мужу может грозить до 8 лет.

В НАБУ не называют имен фигурантов, но, как можно сделать вывод из деталей дела, речь идет о народной депутатке Ирине Кормышкиной и ее муже.

Напомним, 9 января стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании народной депутате Ирине Кормышкиной.

До этого ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Правоохранители заявляют, что депутат в 2021-2022 годах получила в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают ее официальные доходы и сбережения.

23 октября прошлого года Ирину Кормышкину суд отпустил на поруки руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и начальника Николаевской ОВ Виталия Кима.

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