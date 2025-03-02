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Алексей Кущ Экономист, финансовый аналитик info@regionews.ua
02 марта 2025, 17:45

Большая иллюзия: никакие гарантии не обезопасят Украину от угрозы войны в будущем

02 марта 2025, 17:45
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Еще небольшой отрезок исторического времени и опция "заморозки" останется в прошлом
Еще небольшой отрезок исторического времени и опция "заморозки" останется в прошлом
иллюстративное фото: из открытых источников
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Здесь необходимо понять, что никакие гарантии в мире не могут сделать войну в будущем невозможной.

Это большая иллюзия части нашего общества, что можно получить некие гарантии, которые "навсегда" обезопасят нас от угрозы войны.

Угрозу войны невозможно устранить априори.

Невозможность войны достигается каждодневной работой общества, политических элит, государства.

Работой по усилению экономики, ВПК, армии, дипломатии, геополитического позиционирования.

Если блок НАТО скатится до уровня стран третьего мира, то никая модель коллективной безопасности их не спасет.

Кстати, пока Украина обладала значительным демографическим потенциалом и военными арсеналами, на нее никто не нападал.

В 2022 году оказалось, что у нас даже защищенного порохового завода нет.

О каких гарантиях тут может идти речь?

Эффективная внутрення политика - вот главная гарантия.

Тем более, что "безопасность на аутсорсе" в виде НАТО, наш великий национальный миф, как "скарб гетьмана Полуботка" - это в ближайшие годы, нереально.

Сейчас, думаю, это осознали даже еврооптимисты.

Но если мы проходим возможность "заморозки", то, что дальше?

Наиболее вероятный сценарий - это война на истощение.

Или, согласно терминологии советского военного стратега Свечина - "война на измор".

Когда включается состязание по всем аспектам военного потенциала противоборствующих сторон.

Как показывает история, война на истощение продолжается до полного истощения одной из сторон.

Был случай (ирано-иракская война) - когда война продолжалась до истощения двух сторон.

Динамика войны на истощение - это уже не военное искусство в чистом виде или технологические новации (которые, безусловно, играют свою роль, но, в данном варианте, не основную).

Это сложная математическая модель и "кривая возможностей" двух сторон. При наличии всего массива данных, ее можно рассчитать с погрешностью временного горизонта плюс/минус полгода.

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