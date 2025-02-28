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Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Спор во время встречи начался с того, что Джей Ди Венс, вице-президент США, предложил "дать шанс дипломатии Трампа" урегулировать войну. Владимир Зеленский заявил, что война началась с 2014 года, и три президента США не остановили войну за тот период.

"Он (диктатор Путин) оккупировал большую часть Украины, Крым. Это было с 2014 года... Были президент Обама, президент Трамп, президент Байден, теперь снова президент Трамп. Пусть его бог благословит и даст ему возможность остановить войну. Но с 2014 года его никто не остановил. писал с ним соглашение в 2019 году… Но после этого он нарушил перемирие. О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди?

Впоследствии вице-президент Вэнс заявил, что в Украине проблемы с людьми. Он добавил, что Украина "заставляет людей идти воевать из-за нехватки живой силы". Ванс сказал, что Зеленский должен быть благодарен, но он "пришел в Овальный кабинет, чтобы критиковать Трампа".

"Многие вопросы. Начнем с самого большого. Во время войны каждый имеет проблемы. Даже вы. Но у вас есть хороший океан и вы не чувствуете этого сейчас. Но вы почувствуете в будущем", - заявил Зеленский.

"Нет, нет, нет. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы чувствуем. Вы не имеете права диктовать, запомните это", – ответил Трамп.

Владимир Зеленский отметил, что он никому ничего не диктует. При этом он добавил, что США сами ощутят влияние войны. Дональд Трамп ответил украинскому президенту, что у него "нет карт" в переговорах, а из США - у него будет преимущество.

"Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, пренебрежимо страной, этой страной", - сказал Трамп, на что Зеленский сказал, что он уважает США.

Впоследствии все трое (Трамп, Вэнс и Зеленский) начали ссориться. В частности, в этой перепалке Трамп снова говорил о 350 миллиардах долларов.

"Вы говорите нам: я не хочу перемирия, я не хочу перемирия. Я хочу это, я хочу это. Слушайте, если вы хотите перемирие прямо сейчас, я говорю: берите", - заявил президент США.

В ответ на это Владимир Зеленский спросил о гарантиях безопасности для Украины. В частности, собравшиеся журналисты тоже спросили у Трампа, что будет, если РФ нарушит перемирие.

"А что если что-нибудь? Что если бомба упадет на вашу голову прямо сейчас? Что будет, если они сорвут его? Я не знаю. Они не уважали Байдена, они не уважали Обаму. Они уважают меня", - заявил Трамп.

Следует подчеркнуть, что после этого президент Украины досрочно покинул Белый Дом . Пресс-конференция Трампа и Зеленского так и не состоялась, как и подписание соглашения между США и Украиной о ископаемых.