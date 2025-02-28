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После ссоры с президентом Украины в Белом доме Дональд Трамп сделал заявление. Он заявил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру

Об этом Трамп заявил в своей соцсети после встречи с президентом Украины, передает RegioNews.

28 февраля ожидалось подписание соглашения о ископаемых между США и Украиной. Однако соглашение так и не было подписано. Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый Дом досрочно, а пресс-конференцию двух лидеров отменили.

Дональд Трамп заявил, что встреча была очень содержательной. Он отметил, что "получено много информации, которую невозможно было бы понять без разговора под таким давлением и напряжением". При этом он заявил, что президент Украины "не готов к миру".

"Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем участвует Америка, поскольку он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРУ. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их уважаемом Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов.

Следует отметить, что прямо в присутствии журналистов Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить. Во время этой ссоры Зеленский заявил, что Путин начал войну против Украины в 2014 году и никто ничего с этим не сделал (за этот период не только Обмама и Байден, но и сам Трамп был президентом США). Дональд Трамп заявил, что Украина бы уже проиграла без американского оружия.