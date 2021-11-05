Третьякова не соглашается, что ее отстранят от участия в заседаниях Рады, и жалуется на "политический буллинг"

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Нардеп Галина Третьякова, которую сегодня Рада планирует отстранить на 5 заседаний за нарушение депутатской этики, не соглашается с этим намерением

Объяснение Третьяковой в Комитет по регламентной политике опубликовал нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Третьякова поясняет, что не видит оснований для лишения ее возможности участвовать в пленарных заседаниях Рады, поскольку она не произносила никаких оскорбительных слов.

... Я не произносила оскорбительные слова ни по одному из народных депутатов Украины, или депутатских фракций (депутатских групп), которые направили заявление относительно, как по их мнению, моего высказывания, связанного с преждевременной смертью народного депутата Украины Полякова А. Е. – написала Третьякова.

Также депутат отмечает, что нет доказательств вынесения ею оскорбительных слов (аудиозаписи, стенограммы и т. п) и жалуется, что ей на пленарном заседании не дали объяснить "сущность написанного".

... Выключив мой микрофон, я был лишен возможности донесения своего мнения относительно написанного. Следствием описанных событий 08 октября 2021 года стал политический булінг по меня в медийном пространстве Украины и за ее пределами, что нанесло вред моей деловой и политической репутации, а также негативно повлияло на общее состояние моего здоровья, - написала нардеп.

Как сообщалось, Рада в пятницу отстранит "слугу народа" Третьякову на 5 заседаний.

Раньше Комитет рекомендовал отстранить на 5 заседаний депутатку, которая радовалась смерти коллеги.