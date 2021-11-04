В "Слуге народа" намекнули, что их фракцию может покинуть еще один нардеп
Депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Артему Дмитруку грозит исключение из фракции и партии
Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал председатель Партии Александр Корниенко, пишет RegioNews.
"Как будет складываться ситуация, мне трудно спрогнозировать, но и риторика, которую проводит господин Артем, точно не "слуг народа", а тех партий, которые названы именами тех, кто в санкциях", - сказал Корниенко, намекая на "Партию Шария".
На фото Артем Дмитрук
Несколько недель назад Анатолий Шарий на своем Youtube-канале опубликовал интервью с Дмитруком, в котором тот заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".
Корниенко подчеркнул, что решение об исключении из партии может быть принято после соответствующего решения фракции, в состав которой он как первый вицеспикер не входит.
"Если фракция поставит вопрос об исключении, мы в автоматическом режиме исключаем из партии", - подчеркнул Корниенко.
Известно, что съезд партии "Слуга народа" состоится до конца ноября.
Напомним, 19 октября фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Людмилу Буймистер.