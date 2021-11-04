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04 ноября 2021, 13:37 2

В "Слуге народа" намекнули, что их фракцию может покинуть еще один нардеп

04 ноября 2021, 13:37 2
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Фото из открытых источников
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Депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Артему Дмитруку грозит исключение из фракции и партии

Об этом журналистам в кулуарах парламента рассказал председатель Партии Александр Корниенко, пишет RegioNews.

"Как будет складываться ситуация, мне трудно спрогнозировать, но и риторика, которую проводит господин Артем, точно не "слуг народа", а тех партий, которые названы именами тех, кто в санкциях", - сказал Корниенко, намекая на "Партию Шария".

На фото Артем Дмитрук

Несколько недель назад Анатолий Шарий на своем Youtube-канале опубликовал интервью с Дмитруком, в котором тот заявил о своем разочаровании в "Слуге народа".

Корниенко подчеркнул, что решение об исключении из партии может быть принято после соответствующего решения фракции, в состав которой он как первый вицеспикер не входит.

"Если фракция поставит вопрос об исключении, мы в автоматическом режиме исключаем из партии", - подчеркнул Корниенко.

Известно, что съезд партии "Слуга народа" состоится до конца ноября.

Напомним, 19 октября фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Людмилу Буймистер.

Слуга народа нардеп фракция Александр Корниенко

 
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