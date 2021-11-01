Нацполиция засекретила информацию о расследовании гибели нардепа Полякова
Национальная полиция засекретила расследование дела о гибели депутата Верховной Рады Антона Полякова (группа "За будущее")
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ полиции на запрос информационного агентства Украинские новости.
Нацполиция отмечает, что дело расследуют по факту смерти Полякова по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.
"Досудебное расследование продолжается, по его результатам будет принято решение согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса", – говорится в ответе.
При этом о деталях расследования дела Нацполіція не говорит, ссылаясь на уголовную ответственность за разглашение данных досудебного расследования.
В частности, Нацполиция отказалась сообщить, допрошена ли по делу сожительница Полякова-депутат Рады Анна Скороход хотя ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал, что такой допрос состоялся.
Напомним, что народный депутат Антон Поляков умер 8 октября.
27 октября МВД заявило, что в крови Полякова помимо метадона обнаружили димедрол.
12 октября в МВД сообщили, что водитель такси некоторое время ехал за машиной из Полякова, прежде чем забрать его к себе в авто.
Национальная полиция не рассматривает версию убийства депутата Верховной Рады Антона Полякова (группа "За будущее"), он не был пьян.
"Никаких телесных повреждений нет", - заявили в полиции.
Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов сообщил, что нардепа Анну Скороход допрашивали по делу о гибели Полякова. По его словам, Скороход отвергла предположение об убийстве Полякова.
Накануне сожительница Полякова нардеп Анна Скороход заявила, что его убили.
В 2019 году Антон Поляков был избран народным депутатом 9 созыва по 206 округу (Черниговская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября по 16 декабря 2019 года - член партии "Слуга народа". Был членом депутатской группы партии "За будущее", председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. По данным электронной системы регистрации за период каденции посетил 89% заседаний парламента.
15 ноября 2019 года был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Поляков назвал это решение политической расправой. До июня 2020 года был внефракционным. С июня 2020 года член депутатской группы "За будущее".