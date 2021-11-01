Нацполиция засекретила информацию о расследовании гибели нардепа Полякова

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ полиции на запрос информационного агентства Украинские новости.

Нацполиция отмечает, что дело расследуют по факту смерти Полякова по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

"Досудебное расследование продолжается, по его результатам будет принято решение согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса", – говорится в ответе.

При этом о деталях расследования дела Нацполіція не говорит, ссылаясь на уголовную ответственность за разглашение данных досудебного расследования.

В частности, Нацполиция отказалась сообщить, допрошена ли по делу сожительница Полякова-депутат Рады Анна Скороход хотя ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал, что такой допрос состоялся.

Напомним, что народный депутат Антон Поляков умер 8 октября.

27 октября МВД заявило, что в крови Полякова помимо метадона обнаружили димедрол.

12 октября в МВД сообщили, что водитель такси некоторое время ехал за машиной из Полякова, прежде чем забрать его к себе в авто.

Национальная полиция не рассматривает версию убийства депутата Верховной Рады Антона Полякова (группа "За будущее"), он не был пьян.

"Никаких телесных повреждений нет", - заявили в полиции.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов сообщил, что нардепа Анну Скороход допрашивали по делу о гибели Полякова. По его словам, Скороход отвергла предположение об убийстве Полякова.

Накануне сожительница Полякова нардеп Анна Скороход заявила, что его убили.

В 2019 году Антон Поляков был избран народным депутатом 9 созыва по 206 округу (Черниговская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября по 16 декабря 2019 года - член партии "Слуга народа". Был членом депутатской группы партии "За будущее", председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. По данным электронной системы регистрации за период каденции посетил 89% заседаний парламента.

15 ноября 2019 года был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Поляков назвал это решение политической расправой. До июня 2020 года был внефракционным. С июня 2020 года член депутатской группы "За будущее".