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Нардеп Скороход заявила, что депутата Антона Полякова убили
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31 октября 2021, 20:50 450

Нардеп Скороход заявила, что депутата Антона Полякова убили

31 октября 2021, 20:50 450
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из открытых источников
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Нардеп и сожительница погибшего депутата Антона Полякоква(группа "За будущее") Анна Скороход убеждена, что ее бывшего коллегу и любимого человека убили

Как передает RegioNews об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.

Она признала, что имела роман с Поляковым и опровергла заявления правоохранителей о том, что парламентарий умер своей смертью.

"Мне очень неприятна вся эта грязь, которая льется И та ложь, которая распространяется в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего. Я хотела бы откровенно и открыто на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках или еще какую-то ерунду, которую придумывает господин Енин", - отметила депутат.

Напомним, что народный депутат Антон Поляков умер 8 октября.

Национальная полиция не рассматривает версию убийства депутата Верховной Рады Антона Полякова (группа "За будущее"), он не был пьян.

"Никаких телесных повреждений нет", - заявили в полиции.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов сообщил, что Анну Скороход допрашивали. По его словам, Скороход отвергла предположение об убийстве Полякова.

В 2019 году Антон Поляков был избран народным депутатом 9 созыва по 206 округу (Черниговская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. С 10 ноября по 16 декабря 2019 года - член партии "Слуга народа". Ныне - член депутатской группы партии "За майбутнє", председатель подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. По данным электронной системы регистрации за период каденции посетил 89% заседаний парламента.

15 ноября 2019 года был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Поляков назвал это решение политической расправой. До июня 2020 года был внефракционным. С июня 2020 года член депутатской группы "За майбутнє".

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