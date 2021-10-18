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18 октября 2021, 14:14 7

Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 - включили в повестку дня

18 октября 2021, 14:14 7
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Фото из открытых источников
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Налоговый законопроект №5600 включен в повестку дня Верховной Рады на этой неделе. Рассматривать будут по сокращенной процедуре

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на согласительном совете, передает RegioNews.

Большой интерес вызывает законопроект 5600, то есть это ресурсный законопроект, который стоит на этой неделе, - сказал он.

В свою очередь спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил на брифинге, что законопроект рассмотрят в четверг, 21 октября.

Напомним, что законопроект №5600 об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином и внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины. Он был включен в повестку дня по решению Согласительного совета. Также он предусматривает увеличение ставок налогообложения руды, за что собственно и был неофициально назван "антиахметивським".

Как сообщалось, Рада рассмотрит "антиахметовский" законопроект по особой процедуре.

Ранее стало известно, что нардепы предложили более 11 тыс. поправок в налоговый законопроект.

законопроект налоги Руслан Стефанчук Даниил Гетманцев согласительный совет

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