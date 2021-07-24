Нардепы предложили более 11 тыс. поправок в налоговый законопроект, - Железняк
Депутаты Верховной Рады внесли в законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" 11 314 поправок
Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.
Если вам не хватает интересного чтива на выходных... вот таблица поправок к налоговому (законопроекту, – ред.) №5600..., – прокомментировал Железняк электронный файл со сравнительной таблицей.
Всего файл вместил в себе 3556 страниц текста. Финальное же число поправок достигло 11 314.
Как сообщалось, "Слуги" отрицают, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс повышает налоги для граждан.
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