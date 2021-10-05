Рада рассмотрит "антиахметовский" законопроект по особой процедуре на следующей пленарной неделе

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Как передает RegioNews, за соответствующее решение проголосовали 254 народных депутатов

Перед голосованием на трибуну вышел нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев, чтобы объявить о том, что монобольшинство хочет проголосовать законопроект по спецпроцедуре.

Оппозиция начала кричать: "Ганьба!"

На что Гетманцев ответил: "Ганьба - это когда к законопроекту вносятся 11,5 тысяч поправок, чтобы завалить законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс, чтобы убрать дисбаланс в налогообложении, чтобы убрать политическую коррупцию, которая копилась в Налоговом Кодексе 30 лет".

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что законопроект будут рассматривать на следующей пленарной неделе.

Специальная процедура предполагает, что депутаты будут ставить на голосование только ключевые поправки, которые определит профильный комитет. Остальные поправки будут считаться рассмотренными. Таким образом, количество голосований сокращается в разы.

Напомним, что законопроект №5600 об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины. Также он среди прочего предполагает повышение ставок налогов на руду за что и был неофициально назван "антиахметовским"

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2021 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.