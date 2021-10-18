Рада розгляне податковий законопроєкт №5600 - включили до порядку денного

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Податковий законопроект №5600 включено до порядку денного Верховної ради цього тижня. Розглядати будуть за скороченою процедурою

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на погоджувальній раді, передає RegioNews.

Великий інтерес викликає законопроект 5600, тобто це ресурсний законопроект, який стоїть на цьому тижні, - сказав він.

У свою чергу спікер Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив на брифінгу, що законопроект розглянуть у четвер, 21 жовтня.

Нагадаємо, що законопроєкт №5600 про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном і внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України. Його було включено до порядку денного за рішенням Погоджувальної ради. Також він передбачає збільшення ставок оподаткування руди, за що власне і був неофіційно названий "антиахметівським".

Як повідомлялося, Рада розгляне "антиахметівський" законопроект за особливою процедурою.

Раніше стало відомо, що нардепи запропонували понад 11 тис. поправок до податкового законопроєкту.