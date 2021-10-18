09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
10:13  18 жовтня
У регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію - МОЗ
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 14:14 7

Рада розгляне податковий законопроєкт №5600 - включили до порядку денного

18 жовтня 2021, 14:14 7
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Податковий законопроект №5600 включено до порядку денного Верховної ради цього тижня. Розглядати будуть за скороченою процедурою

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на погоджувальній раді, передає RegioNews.

Великий інтерес викликає законопроект 5600, тобто це ресурсний законопроект, який стоїть на цьому тижні, - сказав він.

У свою чергу спікер Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив на брифінгу, що законопроект розглянуть у четвер, 21 жовтня.

Нагадаємо, що законопроєкт №5600 про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном і внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України. Його було включено до порядку денного за рішенням Погоджувальної ради. Також він передбачає збільшення ставок оподаткування руди, за що власне і був неофіційно названий "антиахметівським".

Як повідомлялося, Рада розгляне "антиахметівський" законопроект за особливою процедурою.

Раніше стало відомо, що нардепи запропонували понад 11 тис. поправок до податкового законопроєкту.

законопроєкт податки Руслан Стефанчук Данило Гетьманцев погоджувальна рада

У четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія
18 жовтня 2021, 11:52
"Слуги народу" планують обговорити звільнення міністрів на засіданні фракції у понеділок
18 жовтня 2021, 08:46
Держбюджет, місцеві референдуми та децентралізація: Стефанчук розповів про пріоритетні законопроєкти Ради
14 жовтня 2021, 15:11
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram