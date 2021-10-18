"Слуги народа" планируют обсудить увольнение министров на заседании фракции в понедельник

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В понедельник, 18 октября во время заседания фракции "Слуга народа" планируют рассмотреть возможные кадровые ротации в Кабинете министров Украины

Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет заседание фракции партии "Слуга народа", и будут решаться, в том числе и кадровые вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы они попали в зал, должно пройти время", - отметил он.

По его словам, в зал парламента не планируют выносить кадровые вопросы на ближайшей пленарной неделе (19-22 октября).

Уже по результатам проведения фракции мы будем решать кадровые вопросы будут вноситься в зал и по ним будет позиция парламента", - добавил Стефанчук.

Вместе с тем он не стал называть фамилий министров, которые могут уйти в отставку.

Напомним, ранее Стефанчук рассказал, что в течение ближайшей пленарной недели, с 19 по 22 октября, Верховная Рада не планирует заниматься рассмотрением кадровых ротаций в Кабинете министров Украины.