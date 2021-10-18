В четверг в парламенте может состояться дополнительная внеочередная сессия
В четверг в Раде ожидают внеочередное заседание, посвященное евроинтеграционным законам
Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.
Есть предварительно инициатива, которая, я думаю, будет в ближайшее время высказана в соответствующем письме, что возможно, на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам. Возможно, она будет в четверг, — сказал Стефанчук.
Спикер парламента в связи с указанным призвал скорректировать работу фракций и групп в ВР.
Как сообщалось, "Слуги народа" планируют обсудить увольнение министров на заседании фракции в понедельник.
Раньше Стефанчук рассказал о приоритетных законопроектах Рады: госбюджет, местные референдумы и децентрализация.
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