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18 октября 2021, 11:52 4

В четверг в парламенте может состояться дополнительная внеочередная сессия

18 октября 2021, 11:52 4
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Фото из открытых источников
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В четверг в Раде ожидают внеочередное заседание, посвященное евроинтеграционным законам

Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

Есть предварительно инициатива, которая, я думаю, будет в ближайшее время высказана в соответствующем письме, что возможно, на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам. Возможно, она будет в четверг, — сказал Стефанчук.

Спикер парламента в связи с указанным призвал скорректировать работу фракций и групп в ВР.

Как сообщалось, "Слуги народа" планируют обсудить увольнение министров на заседании фракции в понедельник.

Раньше Стефанчук рассказал о приоритетных законопроектах Рады: госбюджет, местные референдумы и децентрализация.

Верховная Рада заседание Руслан Стефанчук внеочередное согласительный совет

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