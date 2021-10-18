В четверг в парламенте может состояться дополнительная внеочередная сессия

Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

Есть предварительно инициатива, которая, я думаю, будет в ближайшее время высказана в соответствующем письме, что возможно, на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам. Возможно, она будет в четверг, — сказал Стефанчук.