Госбюджет, местные референдумы и децентрализация: Стефанчук рассказал о приоритетных законопроектах Рады

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что в ближайшее время будет рассмотрен проект госбюджета-2022, а также законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова председателя парламента Руслана Стефанчука.

"18 числа - заседание комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале, в первом чтении", - сказал спикер комментируя вопрос о возможном голосовании за проект госбюджета.

Так, по словам спикера, в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено повышение зарплаты медикам - минимальная заработная плата для врачей будет установлена на уровне 20 тысяч гривен.

Для поиска дополнительных источников поступления средств в госбюджет Рада планирует рассмотреть законопроект №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений" уже в четверг, 21 октября.

В то же время, Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте ко Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается в Украине 7 декабря.

"Я знаю, что есть четыре вопроса, которые вызывают дискуссию. Это, в частности, вопросы районов и предоставления статуса юридического лица территориальным громадам. Поэтому, думаю, после такой дискуссии законопроект уже будет зафинален, выведен в нормативную основу и будет подан", - отметил спикер.

Также в первом чтении до Нового года нардепы планируют рассмотреть законопроект о местном референдуме.

"Мы уже приняли закон о всеукраинском референдуме, сейчас мы хотим обсудить и принять сначала в первом, а потом во втором чтении закон о местном референдуме, потом мы хотим узаконить и сделать какую-то общую обязательность петиций", - заявил Стефанчук.

По его словам, нардепы хотят решить вопросы, связанные с расширением народовластия в других сферах, в частности это мировые суды, суд присяжных и подача коллективных исков.

Напомним, ранее Стефанчук рассказал, что в течении ближайшей пленарной недели, с 19 по 22 октября, Верховная Рада не планирует заниматься рассмотрением кадровых ротаций в Кабинете министров Украины