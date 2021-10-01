Отставка Разумкова не ко времени - нардеп

В "Слуге народа" заявили, что в вопросе отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова нужно обсудить мотивы

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам регламента, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Вопрос еще не ко времени, нужно все обсудить - какие мотивы ... Это была инициатива главы фракции. В любом случае инициирование - это еще не увольнение, - сказал парламентарий.

Фролов также заявил, что не знает, почему Разумкова не пригласили в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

Кроме этого, Разумков рассказал о возможной угрозе лишения депутатского мандата.