15:42  01 октября
Власти Владимира-Волынского согласовали переименование города
18:03  01 октября
В "Слуге народа" сказали, начали ли уже собирать подписи за отставку Разумкова
17:33  01 октября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия: ранены двое наших воинов
UA | RU
UA | RU
01 октября 2021, 14:28 169

Отставка Разумкова не ко времени - нардеп

01 октября 2021, 14:28 169
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В "Слуге народа" заявили, что в вопросе отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова нужно обсудить мотивы

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам регламента, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Вопрос еще не ко времени, нужно все обсудить - какие мотивы ... Это была инициатива главы фракции. В любом случае инициирование - это еще не увольнение, - сказал парламентарий.

Фролов также заявил, что не знает, почему Разумкова не пригласили в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

Также спикер президента рассказал, кто является инициатором отставки Разумкова.

Кроме этого, Разумков рассказал о возможной угрозе лишения депутатского мандата.

Слуга народа инициативы отставка нардеп Дмитрий Разумков

Скандал со "слугами" в поезде в Трускавец: из вагона с нардепами "отселили" двух журналисток
01 октября 2021, 12:17
Арахамия рассказал, почему инициировал отставку спикера Рады
01 октября 2021, 08:28
Арахамия во второй раз обратился за подписными листами об увольнении спикера - лично от себя
30 сентября 2021, 19:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram