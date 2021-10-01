Скандал со "слугами" в поезде в Трускавец: из вагона с нардепами "отселили" двух журналисток

Фото Facebook Анны Стешенко

Двух журналисток изданий "Левый берег" и " Цензор.нет", которые ехали в Трускавец, где будет проходить заседание фракции "Слуга народа", выставили из вагона, в котором у них были куплены билеты, чтобы посадить на их место народных депутатов

Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналистка "ЛБ" Анна Стешенко, передает RegioNews.

Трускавец-2. На старте уже весело. Мы с Ольгой Москалюк (журналистка "Цензор.нет", — ред.) заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "Слугами народа". Заняли места, как говорится, в соответствии с приобретенными билетами. И тут... Та-дам... Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места, — рассказала Стешенко.

По ее словам, после этого пришел начальник поезда и продемонстрировал телеграмму, в которой говорилось о "пересадке пассажиров в связи с ОГП" (организованной группой пассажиров).

Бедный начальник поезда перепутал на нервах:"в связи с поездкой ОПГ (организованная преступная группа, — ред.)". Мы смеялись, ОПГ, так ОПГ! Долго извинялся, хотя ведь он тут точно ни при чем. В результате нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", — сообщила журналистка.

Также она отметила, что вагон у "слуг" — лучше.

Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов "Слуги "(из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, оглядывая вагон: "ты же представляешь! Скока они его мыли перед нами?", — рассказала Стешенко.

В свою очередь Москалюк рассказала, что прямо заявила депутатам: "Даже при Януковиче такого не было".

Как сообщалось, в "Слуге народа" рассказали, где состоится большое заседание фракции" - 1-2 октября в Трускавце, так называемая "большая фракция".