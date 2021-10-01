08:42  01 октября
COVID в Украине: за сутки выявили 12 тысяч случаев заражения
09:49  01 октября
В Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения
08:09  01 октября
ООС: за сутки 13 обстрелов, погиб украинский боец
UA | RU
UA | RU
01 октября 2021, 12:17 1311

Скандал со "слугами" в поезде в Трускавец: из вагона с нардепами "отселили" двух журналисток

01 октября 2021, 12:17 1311
Читайте також українською мовою
Фото Facebook Анны Стешенко
Читайте також
українською мовою

Двух журналисток изданий "Левый берег" и " Цензор.нет", которые ехали в Трускавец, где будет проходить заседание фракции "Слуга народа", выставили из вагона, в котором у них были куплены билеты, чтобы посадить на их место народных депутатов

Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналистка "ЛБ" Анна Стешенко, передает RegioNews.

Трускавец-2. На старте уже весело. Мы с Ольгой Москалюк (журналистка "Цензор.нет", — ред.) заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "Слугами народа". Заняли места, как говорится, в соответствии с приобретенными билетами. И тут... Та-дам... Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места, — рассказала Стешенко.

По ее словам, после этого пришел начальник поезда и продемонстрировал телеграмму, в которой говорилось о "пересадке пассажиров в связи с ОГП" (организованной группой пассажиров).

Бедный начальник поезда перепутал на нервах:"в связи с поездкой ОПГ (организованная преступная группа, — ред.)". Мы смеялись, ОПГ, так ОПГ! Долго извинялся, хотя ведь он тут точно ни при чем. В результате нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", — сообщила журналистка.

Также она отметила, что вагон у "слуг" — лучше.

Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов "Слуги "(из Одессы. Фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, оглядывая вагон: "ты же представляешь! Скока они его мыли перед нами?", — рассказала Стешенко.

В свою очередь Москалюк рассказала, что прямо заявила депутатам: "Даже при Януковиче такого не было".

Как сообщалось, в "Слуге народа" рассказали, где состоится большое заседание фракции" - 1-2 октября в Трускавце, так называемая "большая фракция".

Также известно, что Разумкова не пригласили на совещание "Слуги народа" с президентом.

поезд скандал Слуга народа Трускавець журналисты нардепы

У "Слуг народа" утверждают, что вопрос об отставке отдельных министров отложен
30 сентября 2021, 15:22
Арахамия объяснил, почему Разумкова не позвали на "большую фракцию" "слуг народа" с участием Зеленского
28 сентября 2021, 10:21
Большое совещание "Слуг" с президентом состоится в Трускавце – Корниенко
22 сентября 2021, 13:27
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram