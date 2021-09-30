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30 сентября 2021, 21:30 622

Пресс-секретарь президента рассказал, кто является инициатором отставки Разумкова

30 сентября 2021, 21:30 622
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Фото из открытых источников
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Отношения президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова нормальные и глава государства не является инициатором отставки председателя парламента

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Он сообщил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы относительно того, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной Рады, — отметил Никифоров.

Как сообщалось, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

Также стало известно, что в Раде уже готовы подписные листы за отставку Разумкова.

Впоследствии Арахамия во второй раз обратился за подписными листами об увольнении спикера - лично от себя.

Дмитрий Разумков отставка Владимир Зеленский Давид Арахамия Сергей Никифоров

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