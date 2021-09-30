Пресс-секретарь президента рассказал, кто является инициатором отставки Разумкова
Отношения президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова нормальные и глава государства не является инициатором отставки председателя парламента
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
Он сообщил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".
Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы относительно того, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной Рады, — отметил Никифоров.
Как сообщалось, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.
Также стало известно, что в Раде уже готовы подписные листы за отставку Разумкова.
Впоследствии Арахамия во второй раз обратился за подписными листами об увольнении спикера - лично от себя.