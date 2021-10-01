Арахамия рассказал, почему инициировал отставку спикера Рады

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Как передает RegioNews, об этом Арахамия сообщил в эфире телепрограммы "Народ против" на канале "Украина 24".

"Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют - "холодная регламентная война", когда начали... Ну, там маленькие мелочи, которые я не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу", - заявил он.

По его словам, если человек больше не "слуга народа", или у него не совпадают мнения со "слугой народа", он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров.

"Я просто хочу прокомментировать простые вещи, которые действительно все понимают... Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" на сейчас, и действующий спикер был делегирован от "Слуги народа", - добавил глава фракции.

Напомним, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

Также стало известно, что в Раде уже готовы подписные листы за отставку Разумкова.

Впоследствии Арахамия во второй раз обратился за подписными листами об увольнении спикера - лично от себя.