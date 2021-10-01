Відставка Разумкова не на часі - нардеп

У "Слузі народу" заявили, що в питанні відставки спікера Ради Дмитра Разумкова потрібно обговорити мотиви

Про це заявив голова підкомітету з питань регламенту, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Питання ще не на часі, потрібно все обговорити - які мотиви ... Це була ініціатива глави фракції. У будь-якому випадку ініціювання - це ще не звільнення, - сказав парламентарій.

Фролов також заявив, що не знає, чому Разумкова не запросили до Трускавця, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

Окрім цього, Разумков розповів про можливу загрозу позбавлення депутатського мандата.