15:42  01 жовтня
Влада Володимира-Волинського погодила перейменування міста
18:03  01 жовтня
У "Слузі народу" сказали, чи почали вже збір підписів за відставку Разумкова
17:33  01 жовтня
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС із забороненої зброї: поранено двоє наших воїнів
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 14:28 162

Відставка Разумкова не на часі - нардеп

01 жовтня 2021, 14:28 162
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У "Слузі народу" заявили, що в питанні відставки спікера Ради Дмитра Разумкова потрібно обговорити мотиви

Про це заявив голова підкомітету з питань регламенту, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Питання ще не на часі, потрібно все обговорити - які мотиви ... Це була ініціатива глави фракції. У будь-якому випадку ініціювання - це ще не звільнення, - сказав парламентарій.

Фролов також заявив, що не знає, чому Разумкова не запросили до Трускавця, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

Також речник президента розповів, хто є ініціатором відставки Разумкова.

Окрім цього, Разумков розповів про можливу загрозу позбавлення депутатського мандата.

Слуга народа ініціативи відставка нардеп Дмитро Разумков

Скандал зі "слугами" в потязі до Трускавця: з вагона з нардепами "відселили" двох журналісток
01 жовтня 2021, 12:17
Арахамія розповів, чому ініціював відставку спікера Ради
01 жовтня 2021, 08:28
Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе
30 вересня 2021, 19:20
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram