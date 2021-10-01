Відставка Разумкова не на часі - нардеп
У "Слузі народу" заявили, що в питанні відставки спікера Ради Дмитра Разумкова потрібно обговорити мотиви
Про це заявив голова підкомітету з питань регламенту, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.
Питання ще не на часі, потрібно все обговорити - які мотиви ... Це була ініціатива глави фракції. У будь-якому випадку ініціювання - це ще не звільнення, - сказав парламентарій.
Фролов також заявив, що не знає, чому Разумкова не запросили до Трускавця, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу".
Як повідомлялося, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.
Також речник президента розповів, хто є ініціатором відставки Разумкова.
Окрім цього, Разумков розповів про можливу загрозу позбавлення депутатського мандата.
Скандал зі "слугами" в потязі до Трускавця: з вагона з нардепами "відселили" двох журналістокВсі новини »
01 жовтня 2021, 12:17Арахамія розповів, чому ініціював відставку спікера Ради
01 жовтня 2021, 08:28Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе
30 вересня 2021, 19:20
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі