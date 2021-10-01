Разумков рассказал о возможной угрозе лишения депутатского мандата

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил в эфире телепрограммы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии, Разумков ответил:

"Я сегодня являюсь внефракционным, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".

Напомним, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

Также стало известно, что в Раде уже готовы подписные листы за отставку Разумкова.

Впоследствии Арахамия во второй раз обратился за подписными листами об увольнении спикера - лично от себя.

Также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что инициировал отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова из-за расхождения во мнениях и "холодной регламентной войны"