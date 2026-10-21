Ночная атака на Харьковщину: погибли два человека, среди пострадавших – младенец

Фото: Харьковская ОВА

В ночь на 21 октября поселок Коротич Харьковского района подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В результате обстрела погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Еще 11 человек подверглись острой реакции на стресс. Среди пострадавших – двухмесячный мальчик и 8-летняя девочка. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки повреждены 13 частных домов и автомобиль. Также огонь уничтожил хозяйственное сооружение.

На месте работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия вражеского удара.

Кроме того, по предварительной информации, в Основянском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА. Последствия атаки выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в результате российских обстрелов Херсонской области 20 октября пострадали шесть гражданских, в том числе трое детей в возрасте 12 и 13 лет. Пятеро человек получили травмы из-за артиллерийских обстрелов Херсона, еще один человек пострадал в Белой Кринице в результате атаки российских беспилотников.