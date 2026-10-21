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21 октября 2026, 07:26

В Одессе водитель ранил военного ТЦК и пытался сбить его автомобилем

21 октября 2026, 07:26
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Одессе задержан мужчина, который во время проверки на блокпоста ранил военнослужащего ТЦК ножом, а затем попытался наехать на него автомобилем

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП в Facebook, сообщает RegioNews.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 октября во время работы совместной группы оповещения, в состав которой входили военнослужащие ТЦК и СП и сотрудники Национальной полиции.

Водитель одного из автомобилей попытался скрыться с места проверки и создал аварийную ситуацию. После остановки транспортного средства правоохранители и военнослужащие установили, что мужчина находился в розыске за нарушение правил военного учета.

Во время проверки он оказывал активное сопротивление, нанес военнослужащему ранение в участок шеи предметом, внешне похожим на нож, а затем попытался наехать на него автомобилем.

Мужчину задержали на месте происшествия. Раненого военнослужащего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По факту происшествия начато следствие. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и предоставляют правовую квалификацию действиям задержанного.

В Одесском областном ТЦК и СП подчеркнули, что насилие в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей недопустимо и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 19 октября в Киеве в помещении ТЦК в Печерском районе произошла стрельба. Стрелка задержали. Предварительно огонь открыл мужчина, доставленный туда для мобилизации. Ранены трое полицейских и трое военнослужащих. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

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