На Сумщине 26 сентября состоятся повторные выборы Бурынского городского головы

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Повторные выборы городского головы в Бурыни Сумской области назначили на 26 сентября из-за того, что летом 2021 года суд отменил регистрацию мэром Бурыни Виктора Ладухи, который выиграл выборы в 2020 году, но несвоевременно подал заявление о регистрации на должность

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

По информации Суспильного, кандидатами на эту должность зарегистрировались 4 самовыдвиженца.

Сейчас Виктор Ладуха - один из кандидатов на эту должность на повторных выборах. Ему 53 года, с осени 2020 года он работал в должности городского головы Бурыни. Имеет высшее образование, до 2010 года руководил фермерскими хозяйствами. До 2014 года работал Слободским сельским головой. В ноябре 2017 года избран председателем Бурынского городского совета от партии "Батькивщина". На местных выборах 2020 года Ладуха одержал победу, получив 52 % голосов.

42-летний кандидат в мэры Евгений Базима работает первым заместителем городского головы Бурыни, имеет высшее образование, живет в селе Слобода на Бурынщине.

Еще один кандидат - Александр Непочатов, работает начальником управления Государственного рыбного хозяйства в Сумской области. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Украина, Вперед!", в 2014 - от "Радикальной партии Олега Ляшко". На местных выборах в 2015 году баллотировался от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Сумской областной совет, в 2020-м - от "Батькивщины". Ни разу выбран не был. В Бурыни руководил дочерним предприятием ГАК "Хлеб Украины" "Бурынский элеватор", ранее был руководителем Харьковского коксового завода.

И четвертый кандидат на городского голову Бурыни - Иван Рябоконь, бывший Слободской сельский голова.В 2015 году на местных выборах он баллотировался от партии "ЕС". На выборах 2020 года он баллотировался на должность Бурынского городского головы от партии "Слуга народа".

Как сообщалось, 16 августа в "Слуге народа" рассказали, когда могут состояться досрочные выборы мэра Кривого Рога.