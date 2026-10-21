Вражеский дрон атаковал кладбище в Ровно: повреждено более 10 могил

Фото: Ровенская ОВА

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара повреждено более 10 могил.

"Для врага сегодня нет разницы, куда бить: по школам, университетам, жилым домам или складам с одеждой. По живым украинцам или мертвым. Это очередное проявление цинизма и пренебрежения ко всему человеческому", - подчеркнул Коваль.

Напомним, в течение 20 октября в результате российской атаки на Ровенщине травмировались четыре человека. Женщина получила перелом ноги, еще трое мужчин пострадали из-за попадания в торговый центр. Двое из них были госпитализированы.