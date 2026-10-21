Фото: полиция

ДТП произошло 20 октября около 19:50 на трассе Благовещенское – Николаев возле Южноукраинска в Вознесенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На 121-м километре трассы столкнулись грузовик MAN TGX с полуприцепом под управлением 47-летнего водителя и легковушка Lada Priora, за рулем которой находился 63-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легковушки и его 41-летний пассажир получили травмы разной степени тяжести. Обоих пострадавших госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Полиция обращается к свидетелям аварии с просьбой предоставить любую информацию по номерам 068-733-12-82 или 102.

Напомним, днем 19 октября в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее мужа госпитализировали.