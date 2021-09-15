ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах на Херсонщине

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Об этом в программе Украинского радио. Херсон рассказал координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Херсонской области Евгений Гладкий, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Херсон.

Мы фиксировали нарушения зарегистрированных кандидатов. Это касается того, что на наружной рекламе двух кандидатов не было напечатано исходных данных (кто напечатал, сколько напечатали, кто ответственное лицо). Мы обратились в полицию, полиция рассматривает каждое дело. Если признает виновными, то скорее всего рекламные агентства получат административный протокол и будут платить штраф, - рассказал Гладкий.

Наблюдала ОПОРА и активность определенных кандидатов на избирательном округе.

Оценивали их как потенциальных кандидатов. Потому что до того момента, как они зарегистрируются, мы не считаем, что они кандидаты и к ним можно применить избирательное право. Видели, что определенные кандидаты проводили какие-то активности. Сказать, что это было нарушение, мы не можем. По сути Закон начинает действовать с 1 сентября. До 1 сентября мы можем говорить, что это не нарушение закона, а нарушение демократических избирательных стандартов. То есть равенства и возможности всех кандидатов. У кого больше ресурсов, тот начал раньше, - говорит региональный координатор.

По его словам, сейчас на округе зарегистрировано 6 кандидатов в народные депутаты.

Побывали представители ОПОРЫ и на первом заседании окружной избирательной комиссии. Она собралась не полным составом и не в том помещении, которое прописано на сайте ЦИК.

10 сентября ЦИК создал окружную избирательную комиссию и в понедельник 13 сентября они собрались и провели свое первое заседание. Присутствовали 12 членов комиссии из 18. Это правомочно, они собрались и действуют в соответствии с действующим законодательством. Единственное, что они собрались не в том помещении. Председатель комиссии аргументирует тем, что это гораздо удобнее и есть определенные вопросы безопасности, - говорит региональный координатор ОПОРЫ.

Как сообщалось, в двух областях Украины стартовал избирательный процесс: в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

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