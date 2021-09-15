12:28  15 сентября
Ляшко озвучил условие полной отмены карантина в Украине
16:50  15 сентября
В Украине появится новый праздник
17:47  15 сентября
На Донбассе снова затишье: только один обстрел за сутки
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2021, 17:15 75

ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах на Херсонщине

15 сентября 2021, 17:15 75
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала нарушения по одномандатному избирательному округу № 184

Об этом в программе Украинского радио. Херсон рассказал координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Херсонской области Евгений Гладкий, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Херсон.

Мы фиксировали нарушения зарегистрированных кандидатов. Это касается того, что на наружной рекламе двух кандидатов не было напечатано исходных данных (кто напечатал, сколько напечатали, кто ответственное лицо). Мы обратились в полицию, полиция рассматривает каждое дело. Если признает виновными, то скорее всего рекламные агентства получат административный протокол и будут платить штраф, - рассказал Гладкий.

Наблюдала ОПОРА и активность определенных кандидатов на избирательном округе.

Оценивали их как потенциальных кандидатов. Потому что до того момента, как они зарегистрируются, мы не считаем, что они кандидаты и к ним можно применить избирательное право. Видели, что определенные кандидаты проводили какие-то активности. Сказать, что это было нарушение, мы не можем. По сути Закон начинает действовать с 1 сентября. До 1 сентября мы можем говорить, что это не нарушение закона, а нарушение демократических избирательных стандартов. То есть равенства и возможности всех кандидатов. У кого больше ресурсов, тот начал раньше, - говорит региональный координатор.

По его словам, сейчас на округе зарегистрировано 6 кандидатов в народные депутаты.

Побывали представители ОПОРЫ и на первом заседании окружной избирательной комиссии. Она собралась не полным составом и не в том помещении, которое прописано на сайте ЦИК.

10 сентября ЦИК создал окружную избирательную комиссию и в понедельник 13 сентября они собрались и провели свое первое заседание. Присутствовали 12 членов комиссии из 18. Это правомочно, они собрались и действуют в соответствии с действующим законодательством. Единственное, что они собрались не в том помещении. Председатель комиссии аргументирует тем, что это гораздо удобнее и есть определенные вопросы безопасности, - говорит региональный координатор ОПОРЫ.

Как сообщалось, в двух областях Украины стартовал избирательный процесс: в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Читайте также: От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место.

выборы нарушения закон ОПОРА Херсонская область

"ОПОРА" зафиксировала нарушения Тереховым законодательства и использование админресурса на выборах в Харькове
15 сентября 2021, 16:40
На Луганщине задержали одного из организаторов псевдореферендума в 2014 году
15 сентября 2021, 11:42
Трех кандидатов на промежуточных выборах в Раду на Херсонщине зарегистрировала ЦИК
14 сентября 2021, 17:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram