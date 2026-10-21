На Волыни трактор подорвался на мине: погиб мастер леса
Трагедия произошла в воскресенье, 19 октября, в лесу возле села Мукошин Волыни.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Около 15:30 трактор во время работ наехал на противотанковую мину.
В результате взрыва на месте погиб 55-летний мастер леса. Еще один мужчина, 41-летний разнорабочий, получил ранения – его госпитализировали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее во время полевых работ на Сумщине трактор наехал на неизвестную взрывчатку. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.
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