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Трагедия произошла в воскресенье, 19 октября, в лесу возле села Мукошин Волыни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 15:30 трактор во время работ наехал на противотанковую мину.

В результате взрыва на месте погиб 55-летний мастер леса. Еще один мужчина, 41-летний разнорабочий, получил ранения – его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее во время полевых работ на Сумщине трактор наехал на неизвестную взрывчатку. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.