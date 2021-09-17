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17 сентября 2021, 17:40 34

Кабмин на следующей неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины" - СМИ

17 сентября 2021, 17:40 34
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров на следующей неделе может уволить почти все правление НАК "Нафтогаз Украины". Но председатель правления Юрий Витренко останется на должности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько источников, передает RegioNews.

По их словам, после отставки трех членов наблюдательный совет НАК практически не может действовать из-за отсутствия кворума. В этом случае функции наблюдательного совета выполняет Кабмин.

Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду, - сказал один из собеседников издания.

В частности, ожидается увольнение финансового директора Питера ван Дрила и директора по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Они заявляли о намерении покинуть компанию после смены главы НАК.

Также может быть уволен первый заместитель председателя правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

По информации издания, место Переломы может занять Олег Диденко, который уже работал в НАК и с 2014 по 2020 год возглавлял дочернюю компанию "Газ Украины".

Теклюка может заменить Владислав Воловик, который был заместителем Диденко в "Газ Украины".

Напомним, 8 сентября в отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".

Впоследствии независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" назвали причины своей отставки.

Кабмин Нафтогаз Юрий Витренко отставка Наблюдательный совет

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