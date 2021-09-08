Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" назвали причины своей отставки

Отставка независимых членов наблюдательного совета позволит ускорить решение проблемы, которая возникла из-за назначения главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Ведь его дальнейшие действия резко ухудшили отношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под сомнение будущее компании и ее финансовое состояние

Об этом на брифинге заявили глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд (Великобритания) и члены наблюдательного совета Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), которые подали в отставку, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы очень обеспокоены будущим "Нафтогаза": нас беспокоит и финансовое состояние, и возможность вести производство, поскольку инвестиции не идут. Юрий (Витренко) не позволяет делать инвестиции, компания как бы в замороженном состоянии, и люди боятся, - описала ситуацию Споттисвуд.

По ее словам, после его назначения весной почти не было нормального общения с наблюдательным советом, документы от председателя правления не поступали, на вопрос наблюдательного совета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители.

Мы просто не можем быть эффективными в таких обстоятельствах, поскольку мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются, - заявила председатель наблюдательного совета.

Такую позицию подтвердил Лескуа.

Причина, почему мы подали в отставку, что мы никакого решения не можем принять, не хотим быть свидетелями того, что делается при Витренко...,- сказал он.

По его словам, независимые члены наблюдательного совета предлагали премьер-министру временно приостановить полномочия Витренко до решения суда по предписанию Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, однако получили отказ.

Ван дер Хейден утверждает, что у Витренко также отсутствует сотрудничество и с правлением, сформированным при его предшественнике Андрее Коболеве.

Член наблюдательного совета также выразил обеспокоенность давлением со стороны правительства на компанию и ее председателя правления по сохранению низких цен на природный газ в условиях его значительного подорожания на мировых рынках.

... Большая обеспокоенность, что будет после отопительного сезона, будет ли тогда достаточно газа, - отметил Ван дер Хейден.

По его мнению, в нынешних условиях "Нафтогазу" необходима международная поддержка, поскольку в нынешних условиях выпуск евробондов, который планировался, невозможен.

Ван дер Хейден уточнил, что членов наблюдательного совета просили до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом "не создавать никаких проблем", поэтому их нельзя обвинить в "создании проблем" за то, что они подали в отставку сейчас.

Как сообщалось, сегодня в отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".

Напомним, 2 мая правительство просило наблюдательный совет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава. Наблюдательный совет "Нафтогаза" ушел в отставку 30 апреля.

По состоянию на 7 июля Наблюдательный совет "Нафтогаза" ничего не решил относительно Витренко по требованию НАПК.