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08 сентября 2021, 13:04 255

В отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза", - СМИ

08 сентября 2021, 13:04 255
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Фото из открытых источников
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Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку

Как пишет RegioNews, об этом "ЭП" сообщили источники в НАК "Нафтогаз".

Речь идет об отставке трех независимых членов наблюдательного совета: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

Известно, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на должности в наблюдательный совет.

Напомним, 15 июня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выдало предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза". В тот же день стало известно, что Витренко пойдет в суд предписание НАПК о незаконности его назначения.

Также Минюст заявил, что обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко.

Впоследствии в "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко из-за предписания НАПК. Однако наблюдательный совет "Нафтогаза" ничего не решил относительно Витренко по требованию НАПК.

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