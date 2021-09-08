В отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза", - СМИ
Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку
Как пишет RegioNews, об этом "ЭП" сообщили источники в НАК "Нафтогаз".
Речь идет об отставке трех независимых членов наблюдательного совета: Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.
Известно, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на должности в наблюдательный совет.
Напомним, 15 июня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выдало предписание о незаконности назначения Юрия Витренко на должность главы "Нафтогаза". В тот же день стало известно, что Витренко пойдет в суд предписание НАПК о незаконности его назначения.
Также Минюст заявил, что обжалует предписание НАПК об отмене назначения Витренко.
Впоследствии в "Нафтогазе" инициировали отстранение Витренко из-за предписания НАПК. Однако наблюдательный совет "Нафтогаза" ничего не решил относительно Витренко по требованию НАПК.