Монастырский взял к себе советником экс-министра инфраструктуры Криклия
Министр внутренних дел Денис Монастырский взял себе в советники первого министра внутренних дел Андрея Василишина, бывшего министра инфраструктуры Владислава Криклия и дипломата Василия Дурдинца
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ МВД на запрос Украинских новостей.
Всего у Монастырского 11 советников, из которых 6 – на общественных началах.
Владислав Криклий-советник на общественных началах.
Также советниками на общественных началах у монастырского работают бывший заместитель главы Госгеокадастра Егор Бодров и бывший помощник из Верховной Рады Станислав Крук.
Среди других советников на общественных началах: Михаил Бугай, Антон Гулидин, Светлана Котляревская.
В патронатной службы МВД работают такие советники министра, как Андрей Василишин, который был первым министром МВД в 1990-1994 годах, украинский государственный, политический и общественный деятель и дипломат Василий Дурдинец, Виталий Портнов, Антон Геращенко, а также Татьяна Шутяк, которая была помощником у Монастырского, когда он был депутатом Верховной Рады.
Напомним, что Геращенко стал советником министра МВД Дениса монастырского в конце августа. Перед тем Кабмин уволил его с должности заместителя министра внутренних дел.