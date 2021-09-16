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16 сентября 2021, 16:32 7

Монастырский взял к себе советником экс-министра инфраструктуры Криклия

16 сентября 2021, 16:32 7
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из открытых источников
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Министр внутренних дел Денис Монастырский взял себе в советники первого министра внутренних дел Андрея Василишина, бывшего министра инфраструктуры Владислава Криклия и дипломата Василия Дурдинца

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ МВД на запрос Украинских новостей.

Всего у Монастырского 11 советников, из которых 6 – на общественных началах.

Владислав Криклий-советник на общественных началах.

Также советниками на общественных началах у монастырского работают бывший заместитель главы Госгеокадастра Егор Бодров и бывший помощник из Верховной Рады Станислав Крук.

Среди других советников на общественных началах: Михаил Бугай, Антон Гулидин, Светлана Котляревская.

В патронатной службы МВД работают такие советники министра, как Андрей Василишин, который был первым министром МВД в 1990-1994 годах, украинский государственный, политический и общественный деятель и дипломат Василий Дурдинец, Виталий Портнов, Антон Геращенко, а также Татьяна Шутяк, которая была помощником у Монастырского, когда он был депутатом Верховной Рады.

Напомним, что Геращенко стал советником министра МВД Дениса монастырского в конце августа. Перед тем Кабмин уволил его с должности заместителя министра внутренних дел.

МВД советник Верховная Рада Кабмин

 
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