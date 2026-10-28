08:55  28 октября
В Хмельницком экскаватор насмерть сбил женщину на строительстве
11:41  28 октября
На Волыни столкнулись легковушка и тягач: пострадали два человека
12:55  28 октября
В больнице на Житомирщине умер новорожденный ребенок
UA | RU
UA | RU
28 октября 2026, 14:32

За $7 тысяч в Молдову: на Львовщине разоблачили схему незаконной переправки за границу

28 октября 2026, 14:32
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

На Львовщине правоохранители задержали жителя Полтавской области, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанного в Молдову. За свои услуги мужчина получил 7 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурант разработал для "клиента" детальный маршрут побега в Молдову в обход пунктов пропуска. План предусматривал перевозку мужчины из Львова в Хмельницкую область, где его должны были встретить сообщники организатора и доставить к месту пересечения границы.

Переправщик также дал "клиенту" инструкции по конспирации, перечень необходимых вещей и денег. По его указанию мужчина даже приобрел ножницы по металлу, которые должен был использовать при пересечении границы.

24 октября делец приехал во Львов на автомобиле Tesla Model 3, чтобы забрать "клиента". После получения оговоренных 7 тысяч долларов правоохранители задержали его.

31-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственное кордо). Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили дельцов, которые за 12 тысяч долларов предлагали военнослужащим выехать из зоны боевых действий и незаконно пересечь государственную границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область побег за границу побег от мобилизации выезд за границу уклонисты задержание переправитель
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Харькове врача подозревают в злоупотреблении влиянием при оформлении инвалидности
28 октября 2026, 16:26
На Белоцерковщине изъяли более 50 кг каннабиса и 209 растений конопли
28 октября 2026, 15:57
На Южном мосту в Киеве продолжаются работы после атаки: что уже удалось восстановить
28 октября 2026, 15:47
Каннабис, МДМА и кетамин: в Киеве изъяли наркотики более чем на 10 млн грн
28 октября 2026, 15:29
Ева Мишалова впервые рассказала, как пыталась спасти похищенного парня на Бали
28 октября 2026, 14:52
В Украине могут вернуть светомаскировку из-за новых российских дронов
28 октября 2026, 14:16
Удар дрона по Харькову: один человек погиб, двое пострадали (Обновлено)
28 октября 2026, 13:40
В центре Ивано-Франковска женщина подожгла флаг Украины: ее задержали
28 октября 2026, 13:24
Верховная Рада поддержала госбюджет-2027 в первом чтении
28 октября 2026, 13:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »