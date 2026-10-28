Фото: полиция

На Львовщине правоохранители задержали жителя Полтавской области, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанного в Молдову. За свои услуги мужчина получил 7 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурант разработал для "клиента" детальный маршрут побега в Молдову в обход пунктов пропуска. План предусматривал перевозку мужчины из Львова в Хмельницкую область, где его должны были встретить сообщники организатора и доставить к месту пересечения границы.

Переправщик также дал "клиенту" инструкции по конспирации, перечень необходимых вещей и денег. По его указанию мужчина даже приобрел ножницы по металлу, которые должен был использовать при пересечении границы.

24 октября делец приехал во Львов на автомобиле Tesla Model 3, чтобы забрать "клиента". После получения оговоренных 7 тысяч долларов правоохранители задержали его.

31-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственное кордо). Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили дельцов, которые за 12 тысяч долларов предлагали военнослужащим выехать из зоны боевых действий и незаконно пересечь государственную границу.