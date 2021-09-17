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17 вересня 2021, 17:40 307

Кабмін наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України" – ЗМІ

17 вересня 2021, 17:40 307
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України". Але голова правління Юрій Вітренко залишиться на посаді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел, передає RegioNews.

За їх словами, після відставки трьох членів наглядова рада НАК практично не може діяти через відсутність кворуму. У цьому випадку функції наглядової ради виконує Кабмін.

Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи, - сказав один зі співрозмовників видання.

Зокрема, очікується звільнення фінансового директора Пітера ван Дріла і директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави НАК.

Також може бути звільнений перший заступник голови правління Сергій Перелома і директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.

За інформацією видання, місце Переломи може зайняти Олег Діденко, який вже працював в НАК і з 2014 по 2020 рік очолював дочірню компанію "Газ України".

Теклюка може замінити Владислав Воловик, який був заступником Діденка в "Газ України".

Нагадаємо, 8 вересня у відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу".

Згодом незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" назвали причини своєї відставки.

Кабмін Нафтогаз Юрій Вітренко відставка Наглядова рада

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