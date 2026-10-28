Иллюстративное фото: из открытых источников

Днем 28 октября в Основянском районе Харькова в результате удара российского беспилотника погиб один человек, еще двое получили ранения

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, вражеский дрон попал в Основянском районе города, повлекший за собой пожар.

По уточненной информации, погиб 60-летний мужчина. 46-летний, 56-летний и 41-летний мужчины с травами родной степени тяжести были госпитализированы.

На месте работают бригады экстренной медицинской помощи и другие профильные службы.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 20 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 14 человек, в том числе 4-летний мальчик.