Удар дрона по Харькову: один человек погиб, двое пострадали (Обновлено)
Днем 28 октября в Основянском районе Харькова в результате удара российского беспилотника погиб один человек, еще двое получили ранения
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, вражеский дрон попал в Основянском районе города, повлекший за собой пожар.
По уточненной информации, погиб 60-летний мужчина. 46-летний, 56-летний и 41-летний мужчины с травами родной степени тяжести были госпитализированы.
На месте работают бригады экстренной медицинской помощи и другие профильные службы.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 20 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 14 человек, в том числе 4-летний мальчик.
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